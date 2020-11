Dortmund-Belgen verwachten zich niet aan een avondwandeling tegen Club Brugge: "Niet met de attitude beginnen om eventjes vlot te winnen"

Vorig jaar ging Thomas Meunier als speler van PSG met 0-5 winnen op Club Brugge en woensdag ontmoet hij zijn ex-club weer in de groepsfase van de Champions League. Hij en Axel Witsel hopen op een zege voor Borussia Dortmund, maar beseffen dat het niet van een leien dakje zal gaan.

Axel Witsel blikte terug op de twee onderlinge duels in 2018. "Thuis 0-0 en daar wisten we pas in de slotminuten te scoren, dankzij een lucky goal dan nog. Na een moeilijke match", legde de centrale middenvelder uit bij Het Laatste Nieuws.

Meunier op zijn hoede

Ook Thomas Meunier is een gewaarschuwd man. "Club Brugge speelde zeer goed in Zenit en het hield Lazio in bedwang, dat zelfs verzwakt toch een Italiaanse topclub blijft. We weten dat we kunnen winnen in Brugge, maar we zullen op onze hoede moeten zijn."

Onderschatting bij de Borussen? Wellicht niet! "Het zal nu ook niet eenvoudig worden. Wij gaan in elk geval niet naar Brugge met de attitude dat we er eventjes vlot zullen winnen."

Dortmund mist mogelijk wel enkele sterkhouders.