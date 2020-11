Kritiek neemt toe op Koeman: "Ik zou hem zelfs niet aanstellen als materiaalman"

Na vier speeldagen zonder overwinning in La Liga krijgt Ronald Koeman bakken kritiek over zich heen. Real Betis-speler Joaquin haalde in een podcast van radiozender Cadena Ser uit naar de Nederlandse trainer.

Barcelona won de afgelopen weken vlot in de Champions League, maar in La Liga loopt het momenteel nog niet van een leien dakje. Naast gelijke spelen tegen Sevilla en Alavés werd er ook verloren tegen Getafe en Real Madrid. 2 op 12, een hard verdict voor de Catalanen. Ronald Koeman begrijpt de kritiek en beweert bezig te zijn met het verbeteren van de minpunten die de club afgelopen weken blootlegde. Relatiebreuk in Valencia Ondertussen gooide Real Betis-speler Joaquin wat olie op het vuur voor het competitieduel tegen FC Barcelona van komende zaterdag. Wanneer hij in de podcast de vraag voorgeschoteld kreeg of hij Koeman zou aanstellen als trainer van Betis reageerde de ervaren aanvaller cynisch: “Ik zou hem zelfs niet aanstellen als materiaalman.” De relatie tussen beide heren was al gebroken in het seizoen 2007-2008 toen Ronald Koeman nog trainer was van Valencia. “Een moeilijke periode voor mij”, beweert Joaquin. Volgens de oud-international heeft Koeman in die periode bewezen een slechte coach te zijn, maar het wel slim gespeeld te hebben door op een korte periode zijn bankrekening voldoende te vullen. Benieuwd of beide heren elkaar zaterdag durven begroeten.