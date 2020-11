Dortmund-coach schuift favorietenrol van zich af: "Club Brugge is een concurrent voor de eerste plaats"

Borussia Dortmund komt morgen op bezoek bij Club Brugge. De Duitse topclub wil in West-Vlaanderen al meteen een optie nemen op groepswinst, maar beseft dat dat allesbehalve gemakkelijk zal zijn.

Borussia Dortmund is na een verlies tegen SS Lazio en een overwinning tegen Zenit FC toch nog favoriet om de volle buit te pakken in het Jan Breydelstadion. De Duitse topclub gaat blauw-zwart echter niet onderschatten.

"Het is geen toeval dat Club Brugge de kampioen van België is", aldus Lucien Favre op de persbabbel daags voor de wedstrijd. "Ze hebben een pak kwaliteiten. Hun grote voordeel is dat hun ruggengraat op het middenveld altijd aan boord blijft."

Het grote voorbeeld van Club Brugge is dat hun ruggengraat altijd aan boord blijft

De coach van Gelb und Schwarz doelt op onder anderen Ruud Vormer en Hans Vanaken. "Bovendien hebben ze enkele jongeren die al ervaring hebben opgedaan in de Champions League. Club Brugge is een concurrent voor de eerste plaats."