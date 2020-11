🎥 Mickaël Tirpan (ex-Lokeren) opent zijn rekening in Turkije op fenomenale wijze: "Mijn mooiste? Ik twijfel"

In het begin van dit kalenderjaar trok Mickaël Tirpan de deur van de Belgische competitie achter zich dicht. De Brusselaar verkaste naar Kasimpasa en maakte vorig weekend zijn eerste goal in Turkse loondienst. En wat voor een!?

Met passages bij Dender, Francs Borains, Moeskroen, Eupen en Lokeren heeft Mickaël Tirpan al een flink parcours afgelegd in België. In het begin van 2020 verliet hij Sporting Lokeren voor Kasimpasa, waar hij dit weekend zijn eerste goal maakte: een geweldig afstandsschot in de spectaculaire 3-4 overwinning tegen Trabzonspor.

Ook een raket bij Eupen

"Het was een prachtig doelpunt! Maar of het ook mijn mooiste was... ik twijfel. Ik herinner me ook een pareltje dat ik voor Eupen maakte op het veld van Moeskroen. Die was minstens even mooi", aldus Tirpan die zeker is van zijn basisplaats bij de huidige nummer 6 van de Turkse Süper Lig.