Clinton Mata is klaar voor de strijd: "Ik ben niet bang van Dortmund"

Clinton Mata is vastberaden om er vanavond iets van te maken in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Zo heeft hij uitgelegd dat hij niet bang is van de Duitse topclub.

Na de overwinning op het veld van Zenit en het gelijkspel tegen Lazio is Clinton Mata ook vanavond vastberaden om punten te pakken in de Champions League. Het zal niet eenvoudig worden, want met Borussia Dortmund speelt de Belgische kampioen tegen de moeilijkste ploeg in deze groep.

Uiteraard is Mata zich ook bewust van de uitdaging dat Club Brugge te wachten staat. "Het is nog steeds een erg grote ploeg en ze doen het zeer goed in hun competitie," legde Mata uit. "Maar ik ben niet bang. Ik weet dat mijn team klaar is om 90 minuten te vechten om een resultaat te behalen."