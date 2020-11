Arts geeft update over situatie Diego Maradona: "Hoopgevend"

Diego Armando Maradona werd gisteren met spoed opgenomen in het ziekenhuis en er werd een hersenbloeding bij het Napoli-icoon vastgesteld. Intussen is hij al geopereerd en volgens de behandelende arts zijn de eerste signalen positief te noemen.

Leopoldo Luque, die de ingreep uitvoerde, gaf meer uitleg aan de Argentijnse journalisten. De net 60-jarige Maradona bleek bloedarmoede en uitdrogingsverschijnselen te vertonen. Volgens de arts heeft hij ook mentale problemen. Een MRI-scan bracht een hematoom aan het licht.

"Alles is onder controle", aldus Luque. "Hij heeft een kleine drain gekregen, die we er morgen weer uithalen. Maar het begin van zijn herstel was goed, de manier waarop hij reageerde op de operatie was hoopgevend."