Clement heeft weinig opties als Deli nogmaals positief blijkt: "Dan moet Ricca met een inspuiting op de bank zitten"

Philippe Clement wacht met ongeduld op de resultaten van de hertest van Simon Deli. Die bleek gisteren positief te zijn op Covid, maar ze hopen dat het een vals positieve test was. Anders is de spoeling heel dun achteraan.

Deli was de laatste weken wel niet op niveau, maar Clement heeft voor zijn drietal achteraan niet al te veel opties. "Als Deli niet beschikbaar zou zijn, dan zal Ricca met een inspuiting op de bank zitten. Omdat we niet genoeg verdedigers meer hebben", aldus Clement. "Tegen OHL hebben we hem nog met een inspuiting laten spelen, maar nadien had hij nóg meer last."

Dus is Odilon Kossounou de enige die de plaats van Deli kan innemen achteraan. Dan mag er niks meer gebeuren. Clement probeerde ooit Balanta eens in de verdediging te zetten, maar dat proefstuk wil hij niet meer herhalen.