Philippe Clement hoopt dat zijn ploeg met lef zal spelen tegen Borussia Dortmund: "We moeten durven voetballen"

Vanavond speelt Club Brugge een absolute topper in de Champions League. De Belgische kampioen neemt het op tegen de Duitse topclub Borussia Dortmund. Philippe Clement hoopt dat zijn club met lef zal spelen.

Club Brugge is niet slecht begonnen aan deze editie van de Champions League. De Belgische topclub heeft 4 op 6 na wedstrijden tegen Zenit en Lazio. Vandaag wacht met Borussia Dortmund de moeilijkste tegenstander in de groep.

Toch hoopt Philippe Clement, de trainer van Club Brugge, dat zijn ploeg de bal niet aan Dortmund geeft. "We moeten onze eigen kans durven gaan. We moeten durven voetballen en de bal willen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Clement beseft uiteraard wel dat Dortmund een zeer lastige tegenstander is. "Het is de beste ploeg in deze groep. Zij hebben de voorbije wedstrijden het meeste kwaliteit getoond", vertelde de trainer van Club Brugge.