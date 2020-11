Juklerød en Seck kijken vol vertrouwen uit naar de wedstrijd tegen LASK "Maar het zal niet eenvoudig worden"

Morgenavond speelt Antwerp hun volgende wedstrijd in de groepsfase van de Europa League tegen LASK. Bij winst halen ze negen op negen en zijn ze vrijwel zeker van een Europese overwintering. Simen Juklerød en Abdoulaye Seck keken vandaag al even vooruit naar die match.

Simen Juklerød bleef dit weekend tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht aan de kant.

Hij voelde zich niet 100 procent fit en besloot in samenspraak met coach Leko om niet te spelen en wat rust te nemen. Maar de Noorse linksback laat weten dat hij voor de match van morgen helemaal klaar is:

"Dit weekend bleef ik aan de kant omdat ik me niet helemaal lekker voelde. Dat was achteraf gezien een goede beslissing want nu voel ik me volledig fit en klaar voor de komende wedstrijd."

Juklerød die de afgelopen weken in een goede flow zat, hij scoorde tegen Beerschot en won met zijn ploeg tegen Tottenham, hoopt op die flow verder te kunnen gaan:

"Ik voel me zeer goed en ook het team kijkt met volle vertrouwen uit naar de wedstrijd. We moeten blijven spelen zoals de voorbije wedstrijd. Dan wordt het een goede match."



Vorig seizoen kende de Noor een mindere periode onder Bölöni, maar dankzij het vertrouwen van coach Leko lijkt hij weer helemaal open te bloeien:

"Ik vond eigenlijk dat ik er vorig jaar ook stond. Maar de manier van spelen onder Leko ligt me helemaal. Ik krijg offensief veel meer vrijheid en moet meer rennen. En dat bevalt me."

Abdoulaye Seck, die er tegen Anderlecht wel bij was, is ook klaar voor de partij:

"De vorige Europese wedstrijd hebben we een zeer sterke prestatie geleverd met het team tegen een heel grote club. We hebben er alles aan gedaan om die drie punten te pakken en voor morgen zal dat niet anders zijn."

Hoewel Tottenham natuurlijk zonder twijfel de grootste en op papier moeilijkste tegenstander is in hun groep, ziet Seck nu toch ook enkele gevaren bij LASK:



"Het is een ploeg die in een zeer gelijkaardig systeem speelt als wij. Ze spelen ook zeer aanvallend. En dat is net de moeilijkheid. Het zal dus niet zomaar even een gemakkelijke partij worden. Ook nu zullen we moeten gefocust blijven en honderd procent geven. Dit wordt geen wedstrijd waar we de tegenstander meteen zullen kunnen opzij zetten. Maar het team heeft vertrouwen en als we blijven spelen zoals de voorbij weken zie ik dat goedkomen."

Ook Juklerød deelt die mening:

"Het wordt allesbehalve makkelijk tegen LASK. Zij gaan altijd vol voor de winst. Ze zijn een ploeg die dominant en proactief spelen. En altijd hun eigen spel brengen, ongeacht de tegenstander. Dus hopelijk zullen we sterker zijn en kunnen we zo die drie felbeheerde punten pakken", sluit hij af.