Zes coronagevallen, kapitein out, ...: "We gaan geen zelfmedelijden hebben, maar vechten"

Voor Standard is het tegen Lech Poznan stilaan een beetje alles of niets in de Europa League. En dus heeft ook coach Philippe Montanier duidelijke doelen.

Laifis, Fai, Shamir, Tapsoba, Sissako en Pavlovic. Die zes spelers werden positief getest op het coronavirus.

En bovendien is ook kapitein Vanheusden maanden en maanden buiten strijd. Niet makkelijk dus voor stamnummer 16.

Cruciaal

"Natuurlijk is dat niet makkelijk. We kunnen het op twee manieren aanpakken. We kunnen onszelf hullen in medelijden, maar dat gaan we niet doen."

"We hebben genoeg gemotiveerde spelers over en zijn klaar om te strijden voor de wedstrijd. We zitten net als Poznan in een situatie waarin we moeten winnen en het wordt een cruciale match voor beide teams dus."