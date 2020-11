Opvallende interesse Club Brugge in speler van AA Gent: "Clement zal potentieel in hem gezien hebben"

Club Brugge miste ook tegen Borussia Dortmund een absolute killer voor doel en dat zagen ook de analisten. Mogelijk hadden ze die bij AA Gent willen gaan ophalen.

"Club Brugge had blijkbaar interesse in Yaremchuk", aldus Wim De Coninck bij Sporza. "Clement zal potentieel in hem gezien hebben en gedacht dat hij hem kon helpen bij de extra stap: afwerken."

Dubbel gevoel

Daar knelt het schoentje voorlopig nog bij de spits van de Buffalo's: "Hij staat vaak op de goede plaats, maar hij mist nog te veel kansen. Soms is dat wel met wat pech, maar hij kent net als Gent veel ups en downs."

"Ik blijf altijd met een dubbel gevoel achter. Het gevoel dat we het beste nog niet hebben gezien. Hij zal mentaal stappen moeten zetten om naar een grote club te gaan."