Nieuwe coronabesmetting bij Beerschot? assistent-trainer test positief en negatief in dezelfde week

Er zou een nieuwe coronabesmetting opgedoken kunnen zijn bij Beerschot. Will Still, de assistent-trainer, heeft zowel positief als negatief getest op het virus. De komende dagen moet hij in quarantaine.

Will Still, de assistent-trainer van Beerschot, heeft op zijn instagram laten weten dat hij zowel positief als negatief heeft getest op het coronavirus. Dinsdag was zijn test positief, maar woensdag was de test negatief. Still voelt zich naar eigen zeggen gezond. Volgens Gazet van Antwerpen zijn de protocollen echter duidelijk. Still zal, ondanks zijn laatste negatieve test, in quarantaine moeten. Daardoor mist hij de wedstrijd van komend weekend tegen KV Kortrijk.





