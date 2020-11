Cercle Brugge-doelman mag weer naar huis: "Ik geniet van elke seconde"

"De resultaten waren niet wat ik verwacht had, maar ik ben blij dat ik terug thuis ben bij mijn vrouw en kleine vriend", reageerde de doelman op Twitter. Afgelopen vier weken onderging Van Damme chemotherapie, maar hij vreest dat enkel een medische doorbraak hem nog kan redden.

"Ze proberen me nog zo lang mogelijk in leven te houden" vertelde hij in oktober nog in het één-programma Vandaag. Het is ondertussen al de vierde keer dat Van Damme moet vechten tegen leukemie.

Finally BACK HOME!!! The results were not what we expected but i am happy to be back home with my wife and my little friend. We will take day by day and i enjoy every second of it šŸ’ŖšŸ»šŸ™šŸ¼ #staypositive #nevergiveup pic.twitter.com/JYSIY5iPWQ