Trainers na KVM-Charleroi: "Niemand die deze kansen tegen hen creëerde" en "Sterke en minder sterke periodes"

Beide coaches konden na KV Mechelen - Charleroi wel leven met het gelijkspel. De twee teams hadden elk hun periodes, zagen Wouter Vrancken en Karim Belhocine. Die eerste vond wel dat KV Mechelen de partij had kunnen winnen op basis van het aantal kansen.

"Ik denk dat de eerste helft voor ons was en de tweede helft voor hen. Op basis daarvan kun je zeggen dat het de juiste uitslag is", redeneerde Wouter Vrancken. "We misten na de pauze rust in het spel, waardoor we hen te gemakkelijk in wedstrijd lieten komen."

Over het geheel van de partij speelde KVM offensief toch heel wat klaar. "Als je kijkt welke kansen die we nog creëren, dan moet je voor staan aan de rust met 3-1 of 4-1. Jammer dat we match niet doodmaken. Charleroi is dan sterk uit kleedkamers gekomen. Qua spelbeeld lagen we dan onder."

Op basis van kansen ontgoocheld

Vrancken bleef wel vooral het positieve onthouden en de creativiteit op offensief vlak. Zeker tegen een tegenstander als Charleroi geeft dat reden tot tevredenheid. "Voor deze match hadden ze zeven doelpunten tegen gekregen en nu drie. Niemand in deze reeks die dit aantal kansen tegen hen gecreëerd. Op basis van de kansen mogen we ontgoocheld zijn."

De competitieleider van zijn kant kon ook niet met de volle buit huiswaarts keren. "We zijn niet verrast. Het was een moeilijke match. Nadat we de 1-1 maakten, kenden we een sterke periode. KV Mechelen nam nadien de match even handen. Wel speelden we een goede tweede helft", zag ook Belhocine dat het dan weer de ene en dan weer de andere kant op slingerde.

Penaltyfase

Over de prestatie van zijn team na de pauze was Belhocine wel zeer te spreken. "De spelers waren aanwezig in de duels. We hadden de voorsprong, maar door de penaltyfase eindigt het gelijk. Ik had liever de drie punten. Maar de twee teams hadden sterke en minder sterke periodes."