Gary Lineker reageert nadat VAR aanvaller doelpunt ontneemt: "Absurd"

Crystal Palace kwam al vroeg op voorsprong, maar in minuut 17 kwam Leeds na een treffer van Bamford weer op gelijke hoogte. Daar bracht de VAR verandering in.

Bamford stak net voor het doelpunt zijn arm uit om een ploeggenoot duidelijk te maken waar hij de bal juist wil ontvangen. Tijdens deze actie staat hij met de schouder van zijn arm buitenspel volgens de VAR.

Een bijzondere fase en dat bracht bij de kijkers de nodige frustraties met zich mee. Voormalig Engels voetballer Gary Lineker liet duidelijk weten niet akkoord te zijn met deze beslissing.

That’s another ridiculous VAR offside decision to disallow Bamford’s goal. I actually loathe the way it’s being implemented.