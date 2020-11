Manchester United zet Paul Pogba in solden. De fransman kostte in 2016 nog meer dan 100 miljoen euro en kan straks voor een veel lager bedrag vertrekken.

Het contract van Paul Pogba zou dit seizoen aflopen, maar Manchester United verlengde zijn verbintenis tot 2022. De Fransman zit in een eeuwige flirt met Real Madrid, maar door de optie in zijn contract te lichten legde Man United hem een jaar langer vast.

Als hij in de eerstvolgende mercato's toch wil vertrekken dan moet de geïnteresseerde club met 60 miljoen euro komen aankloppen. Dat is volgens AS het flink verlaagde prijskaartje van de wereldkampioen van 2018.

In 2016 betaalde Manchester United nog 105 miljoen euro aan Juventus voor de centrale middenvelder.