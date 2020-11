🎥 Doelpunt en assist van Dejaegere volstaat niet voor Toulouse tegen Valenciennes in spektakelrijke 4-5

Brecht Dejaegere speelt onder andere in de Franse Ligue 2 bij Toulouse. Daar is hij titularis geworden. Afgelopen weekend scoorde hij tegen Valenciennes, maar dat was niet voldoende voor de overwinning.

Toulouse eindigde in het afgebroken coronaseizoen op de laatste plaats in de Ligue 1 waardoor ze degradeerden naar de Franse tweede klasse. Meteen promoveren was de ambitie maar dat zal niet zo eenvoudig zijn. Voorlopig staat Toulouse op een 9e plaats.

Verliezen tegen middenmotor Valenciennes mag dan zeker niet gedaan worden, maar in een spektakelrijke 4-5 wedstrijd trok Valenciennes aan het langste eind. Brecht Dejaegere was goed voor een doelpunt en een assist maar de echte uitblinker zat bij de bezoekers want rechtsachter Cuffaut was goed voor maar liefst 4 doelpunten. Twee van die 4 waren nagenoeg identiek dezelfde.

Dejaegere maakte de 3-2 via een vrije trap(2:32) en leverde de assist voor de 4-4 (3:25), maar dat was dus telkens niet genoeg.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IKfp8sXcFMc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>