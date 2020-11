Spaanse sportkrant AS meldt: "Juventus wil zijn superster verkopen"

De Portugese superster Cristiano Ronaldo (35) zou wel eens aan zijn laatste seizoen in de Serie A bezig kunnen zijn. Voornaamste reden volgens AS is zijn loodzware loonkost.

Ronaldo kwam 2,5 jaar geleden voor 100 miljoen euro over van Real Madrid met de ambitie nog eens een Champions League trofee aan het palmares van de Oude Dame toe te voegen, maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Het loonbriefje van de Portugees weegt zwaar door op de financiën en ook een club als Juventus moet rekening houden met de impact en gevolgen van de coronacrisis. Ronaldo heeft na dit seizoen nog een contract voor één jaar. Juve zou hem daarom in de zomer willen verkopen. Evenwicht Als ze zijn contract niet gaan verlengen, zorgt dit tevens voor meer evenwicht binnen de spelerskern qua lonen. Paulo Dybala, na Ronaldo de best betaalde speler in Turijn, verdient vijf keer minder dan de Portugees. De teller van CR7 staat ondertussen weer op zes doelpunten, maar mogelijk zien we hem volgend seizoen elders zijn kunstjes vertonen.