Vertonghen en Benfica op achtervolgen aangewezen in Primeira Liga

Zondagavond leed Jan Vertonghen met Benfica in eigen huis een 2e opeenvolgende nederlaag in de Portugese competitie tegen Braga. Het werd 2-3 voor de bezoekers. Braga springt hierdoor over Benfica in het klassement.

Na de nederlaag op Boavista moest Benfica nu ook zijn meerdere erkennen in Braga. De bezoekers liepen vlotjes uit tot 0-3. Seferovic kon in de laatste 20 minuten nog wel milderen tot 2-3, maar de tweede competitienederlaag in een week tijd was een feit. Sporting met een kloofje In de Europa League is Benfica degelijk gestart met een 7 op 9, maar in de eigen competitie loopt het momenteel iets minder vlot. Na zeven speeldagen kijken Jan Vertonghen en co reeds tegen een achterstand van 4 punten aan ten opzichte van stadsgenoot en -rivaal Sporting. Er is zeker nog geen reden tot paniek, maar om de kloof niet te groot te laten worden knopen ze na de interlandbreak toch best weer aan met een zege op het veld van Maritimo.