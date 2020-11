Donkere wolken pakken zich samen boven Sclessin: nieuwe sterke man haakt af, wat met de toekomst?

Donkere wolken pakken zich samen rond Sclessin. De cijfers zijn al niet goed en nu komt ook een belangrijke deal in het gedrang.

Normaliter zou François Fornieri 50% van de aandelen van Standard overnemen, maar de sterke man van pharmareus Mithra komt daar nu op terug.

Fornieri

Dat meldt La Dernière Heure alvast. Hij neemt dus geen aandelen over van Bruno Venanzi, waardoor Standard mogelijk opnieuw in vieze papieren of moeilijk vaarwater zit.

Het nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel, want Fornieri zou net voor financiële ademruimte moeten zorgen.