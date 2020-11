Gert Verheyen duidelijk over Theo Bongonda: "Intrinsiek kan hij topspeler worden, maar hij mist regelmaat"

De naam Theo Bongonda rolde afgelopen weekend veelvuldig over de Limburgse tongen. Het was een intense periode voor de speler en zijn club, die na het vertrek van trainer Thorup toch kon aanknopen met de drie punten.

Genk won afgelopen weekend de Limburgse derby met 1-2 bij Sint-Truiden. Beide Genkse goals werden gemaakt door Theo Bongonda. De 24-jarige Belg is samen met aanvaller Onuachu zéér belangrijk voor de club.

Gert Verheyen liet afgelopen maandag in 'Extra Time' zijn licht schijnen over Bongonda. "Hij is de voorbije weken zeer 'hot' in België", vertelde Verheyen. "Niet alleen door zijn prestaties op het veld, maar ook zijn reactie op het vertrek van Thorup was opvallend".

Tijd om consequent te worden

Zo ziet Verheyen het positief in voor Bongonda, al is de analist ook meteen zeer realistisch: "Intrinsiek heeft hij alles om een topspeler te worden. Het enige nadeel voor hem is dat hij 2 à 3 weken kan schitteren, maar daarna ook 2 à 3 weken niks kan laten zien. Bij Zulte Waregem kwam hij daar nog wel mee weg, maar bij een topclub zoals Genk niet."

Benieuwd of de vinnige flankaanvaller, die ook centraal uit de voeten kan, zijn vormpeil kan bevestigen na de interlandbreak.