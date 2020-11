Nederlandse scheidsrechter voor de topper tussen de Rode Duivels en Engeland

De Rode Duivels nemen het deze zondag op tegen Engeland. De scheidsrechter voor deze topper is ondertussen bekend, want de Nederlander Danny Makkelie zal de wedstrijd in goede banen moeten leiden.

De Nederlander Danny Makkelie is aangeduid voor de topper tussen de Rode Duivels en Engeland. Makkelie is geen onbekende voor de Rode Duivels, want in het verleden was hij er ook bij in de wedstrijd tegen Japan. De 37-jarige Nederlander heeft dit seizoen al enkele mooie wedstrijden mogen leiden. Zo was hij in de Champions League de scheidsrechter bij de wedstrijden Juventus-FC Barcelona en RB Salzburg-Bayern München.