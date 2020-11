Kunnen de Belgische jonkies de groepsfase afsluiten met een overwinning? Wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina wordt cruciaal

Op dinsdag 17 november nemen onze jonge duivels het op tegen Bosnië-Herzegovina. Het is de achtste en laatste wedstrijd in de groepsfase, die kan leiden tot een plek op het EK 2021 in Hongarije en Slovenië.

Na een verrassende nederlaag in Moldavië staat de U21 op een tweede plaats met 13 punten uit zeven gespeelde wedstrijden. Duitsland, dat 15 punten haalde uit evenveel wedstrijden, doet net iets beter. Het belang van de leidersplaats De regels zijn duidelijk. De leiders uit alle negen groepen gaan rechtstreeks door naar het EK. De vijf beste tweedes sluiten vervolgens aan bij deze negen leiders. Als Duitsland hun laatste wedstrijd tegen Wales kan winnen, zijn zij zeker van de leidersplaats in onze groep. Aangezien dat Wales laatste staat in de groep lijkt de leidersplaats van Duitsland ook onafwendbaar, tenzij Wales toch zou kunnen verrassen. Het wordt vanaf dan focussen om bij de beste vijf tweedes te eindigen. Uitgaan van winst Om onszelf niet in grote problemen te brengen wordt er best gewoon gewonnen in Bosnië-Herzegovina. In de thuiswedstrijd tegen Bosnië bleven de Belgen steken op een 0-0. Een eenvoudige wedstrijd lijkt het dus zeker niet te gaan worden. De Bosniërs staan met acht punten op een derde plaats. Onder leiding van trainer Jacky Mathijssen kunnen de jonge Duivels zich dinsdag verzekeren van Europees voetbal.