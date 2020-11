Lukebakio belooft dat het beter gaat worden: "Ik heb hier heel lang op gewacht"

Vorige keer werd Dodi Lukebakio ook opgeroepen, maar kreeg hij nog geen speelminuten van Roberto Martinez. Deze keer mocht hij tegen Zwitserland van bij het begin opdraven. "Dit is nog maar het begin", zei hij achteraf.

Lukebakio kende een moeilijke eerste wedstrijd. De Zwitsers dekten hem heel kort af. “Ik ben heel tevreden dat ik voor het eerst mocht spelen. Ik heb hier heel lang op gewacht. Dit is nog maar het begin. Uiteraard hoop ik dat nog meer kansen ga krijgen. Ik ga er in ieder geval alles aan doen", toonde hij zich direct ambitieus. "Het was genieten tot het einde."

Hij was zelf ook kritisch voor zijn prestatie. "Al had ik wel bepaalde acties beter moeten afwerken. Hopelijk kan ik volgende keer beter presteren. Vragen over de toekomst moet je aan de coach stellen. Ik hoop gewoon dat ik nog speelkansen krijg. Daarvoor moet ik verder moeten blijven werken. Het EK is zeker een doel en ik zal alles geven om daarbij te zijn.”