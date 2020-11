Luc Nilis onder indruk van zijn 'tegenpool' Batshuayi: "Enkel te verklaren door heel veel professionalisme"

Na de 2-1 overwinning van België tegen Zwitserland ging het hier in daar over 'de tegenstelling Nilis-Batshuayi'. De gepensioneerde spits deed het fenomenaal bij zijn club en loste de verwachtingen bij de Rode Duivels niet in. Bij 'Batsman' is het omgekeerde waar...

Luc Nilis zoch in Het Laatste Nieuws nog eens naar een verklaring waarom het zo stroef liep bij de nationale ploeg. Bij Anderlecht en PSV voetbalden we eigenlijk constant op de helft van de tegenstander. In de buurt van de zestien was ik het gevaarlijkst. Bij de Rode Duivels speelden we behoudender, altijd vanuit de organisatie", redeneerde hij.

Een pluim voor hem, want hij heeft al heel veel kritiek te slikken gekregen.

Michy Batshuayi komt bij Chelsea en Crystal Palace niet zo vaak in actie en ook het scoren gaat niet zo vlot. Nilis heeft dan ook bewondering voor het feit dat Batshuayi bijna met de ogen dicht weet te scoren in het shirt van de Rode Duivels.

"Een speler die niet of nauwelijks speelt in clubverband, moet elke dag op training blijven presteren. Mentaal moet hij enorm sterk zijn. Anders doe je niet wat Batshuayi doet eens hij voor België speelt. Een pluim voor hem, want hij heeft al heel veel kritiek te slikken gekregen. Dat is enkel te verklaren door heel veel professionalisme bij Batshuay", besloot Nilis.