Martinez over de nieuwelingen en een 'oude nieuweling': "Een heel fier moment!"

Roberto Martinez liet weer drie nieuwe jongens debuteren bij de nationale ploeg. En eigenlijk rekende hij er nog een vierde bij...

Dodi Lukebakio kende een goeie start, al lukten zijn acties niet altijd. "Hij groeide in de wedstrijd. Hij werkte hard en hield de bal bij momenten goed bij. Voor een nieuweling is dat toch wel al indrukwekkend", vond Martinez.

Delcroix viel goed in en was betrouwbaar in de verdediging. "Hij nam hele goeie beslissingen. Hij zag er niet nerveus uit. Het is zo'n jongen die - op een goeie manier - arrogant aan de bal is. Hij is een resultaat van ons systeem. Hij groeit door van bij de beloften. Aan zo'n linkse voet hebben we nood in het systeem dat wij spelen."

Foket is een voorbeeld!

Over Charles De Ketelaere viel niet veel te zeggen, want hij mocht slechts een minuutje invallen. Wat uit Brugse hoek trouwens op niet veel bijval kon rekenen. Maar Martinez zag nog een lichtpunt.

"Ik wil eigenlijk Thomas Foket even aanhalen. Hij was er sinds 2017 niet meer bij, maar hij zou een voorbeeld moeten zijn voor elke jonge gast. Na zijn hartproblemen vocht hij gewoon terug. Ik was heel fier om hem er vandaag weer bij te zien en goed te zien presteren."