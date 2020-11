Mignolet zag waar de sleutel tot winst lag in de wedstrijd tegen Zwitserland: "Dat is gelukt en dan mag je daar terecht trots op zijn"

Opnieuw geen clean sheet voor Mignolet bij de Belgische nationale ploeg, maar de nummer één van Club Brugge kan wel met een goed gevoel terugkijken op zijn wedstrijd en die van de Rode Duivels.

Mignolet blikte na de wedstrijd tevreden terug op een degelijke prestatie van het vertimmerde België. "We starten met een nieuwe ploeg, met daarin onervaren spelers. Zwitserland is een stevige tegenstander die je niet mag onderschatten", klinkt het bij Sporza.

"In de eerste helft hadden we het lastiger, maar onder de rust hebben we bijgestuurd om in de opbouw op balbezit te kunnen spelen en de tegenaanval te kunnen lanceren. Dat is gelukt en dan mag je daar terecht trots op zijn."