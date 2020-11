Niet Cristiano Ronaldo en niet Lionel Messi, maar wie maakte dan wel de meeste interlandgoals in onze voetbalgeschiedenis?

Niet Neymar, niet Messi en niet Ronaldo. Welke speler maakte tot op heden de meeste doelpunten voor zijn land? Het zou een enorm moeilijke vraag zijn in een quiz, denken we.

Transfermarkt.co.uk deelde een zeer interessante link over 'most international goals in history'. Hieronder vindt u een overzicht terug van de meest succesvolle spelers voor hun nationale ploeg. Denk zelf ook zeker maar eens na over welke speler er op nummer één kan staan. We geven je graag een tip. Neymar, Messi en Ronaldo zijn het niet. Je mag gerust wat teruggaan in de tijd

Cristiano Ronaldo only needs 8 more goals to claim the top spot! Do you know who currently ranks 1st? 🤔



Nummer 3: Mokhtar Dahari - Maleisië (86 goals in 131 matchen)

Nummer 2: Cristiano Ronaldo - Portugal (102 goals in 168 matchen)

Nummer 1: Ali Daei - Iran (109 goals in 149 matchen)

Had je hem juist? Dat zou héél straf zijn!

De nu 51-jarige Iraniër stopte in 2007 met voetballen en is voorlopig nog steeds topschutter aller tijden met 109 interlandgoals.

Als voetballer was hij ook even in Europa actief toen hij van 1998 tot 2002 in Duitsland voetbalde. Voor Ali Daei terug naar zijn vaderland ging, speelde hij bij Arminia Bielefeld, Bayern München en Hertha BSC.

Topschutter aller tijden voor de Rode Duivels is misschien een iets makkelijkere vraag? Dit is Romelu Lukaku, hij zit voorlopig aan 55 goals in 87 interlands.