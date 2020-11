Derby County neemt afscheid van Nederlandse trainer na teleurstellende resultaten

Het avontuur van Phillip Cocu bij Derby County zit erop. De Nederlandse trainer moet vertrekken na de teleurstellende resultaten van de voorbije weken. Ook Chris van der Weerden and Twan Scheepers moeten vertrekken.

Derby County draaide vorig voetbaljaar een rustig seizoen in The Championship, maar dit seizoen vechten ze voorlopig tegen degradatie. De club staat op de laatste plaats met 6 op 33.

Derby County Football Club have parted company with manager Phillip Cocu, Chris van der Weerden and Twan Scheepers by mutual agreement and immediate effect.



