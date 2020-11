Verheyen ziet wel groot nadeel voor Belgische clubs: "Klaag daar dan over!"

Er zijn veel clubcoaches die klagen dat ze nu hun spelers moeten afstaan. Gert Verheyen vindt dat de bondscoach weinig andere keuze heeft. Maar hij ziet wel iets waar ze met recht over zouden kunnen klagen.

Europees zijn er vijf wissels toegestaan, maar in de competitie hebben wij het bij drie gehouden. “In onze competitie zijn, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen vijf wissels toegestaan, maar slechts drie. Eigenlijk zijn dat er slechts twee, want die ­derde vervanging moet je achter de hand houden", legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Vijf wissels zouden de coaches meer opties geven om jongens te laten rusten of te behoeden voor blessures. "Voor onze clubs die Europees spelen, is dat een flink nadeel. Dat lag aan de kleinere clubs, die geen vijf wissels wilden, maar dáár schieten we onszelf in de voet. Klaag daar dan over.”