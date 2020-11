Deinze klaart de klus in de eerste helft tegen Seraing, Union is lachende derde

Seraing lijkt in een neerwaartse spiraal te zitten na een zeer sterke start. Op het veld van Deinze won de thuisploeg met 3-0 van Seraing. Die eindstand stond al vast bij de rust.

Seraing schiet zichzelf in de voet

Seraing controleerde het balbezit maar kon niet tot kansen komen. Op de koop toe zorgde de verdediging van Seraing zelf voor de kansen van Deinze. Doelman Dietsch trapt de bal slecht weg waardoor Deinze in balbezit komt. Dansoko zet zich door langs de linkerkant en heeft dan geluk dat de rebound van zijn eerste poging opnieuw bij hem terechtkomt waardoor hij makkelijk het openingsdoelpunt kan maken.

Bij de 2-0 is het linksachter Kilota die in de fout gaat. Hij lijkt niet te beseffen dat Challouk hem op de hielen zit en verliest de bal aan de Deinze-speler. De lage voorzet van Challouk komt bij Staelens die eenvoudig binnenwerkt. Na een kwartier spelen hangt Seraing al in de touwen.

30% balbezit maar toch 3-0 voor

Maar toch is het nog niet gedaan in de eerste helft. Hoewel Seraing 70% balbezit heeft, kan het geen schot tussen de palen noteren. Aan de andere kant kan Deinze profiteren van de fouten bij de bezoekers. Al kan men de verdediging weinig verwijten nadat Challouk zich enig mooi voorbij een verdediger en de doelman slalomt om de 3-0 binnen te werken.

Seraing op zoek naar de eerredder

In de tweede helft is Seraing nog wel op zoek naar een doelpunt maar de Deinze-verdediging weet elke aanval af te slaan. Ook een keeperswissel brengt daar geen verandering in want na 70' komt Dutoit de geblesseerde Vandenberghe vervangen.

Zo pakt Emilio Ferrera een 0 op 6 en moet het de rol met Union lossen vooraan in het klassement. Deinze nestelt zich met de overwinning in het midden van het klassement met een wedstrijd minder op de teller.