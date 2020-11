🎥 Welk virus!? Supporters wuiven spelersbus massaal uit voor Nederlandse derby

Zaterdag stond in de Nederlandse Eerste Divisie met Roda JC-MVV een regelrechte derby op het programma. En dat de wedstrijd leefde bij de fans, die uiteraard niet welkom waren in de tribunes, bewijzen onderstaande beelden.

Op beelden die opdoken op sociale media is te zien hoe de spelersbus van MVV uitgewuifd wordt door een supportersdelegatie, voorzien van bengaals vuurwerk. Of dit gedrag nog een staartje zal krijgen, is niet bekend. Maar erg slim is het hoegenaamd niet...

Beelden van Thomas van Bommel vanuit de spelersbus voorafgaand aan de derby tussen Roda JC en MVV! šŸ”„ pic.twitter.com/fVFhMGr0Re — Awaydays NL (@AwaydaysNL) November 14, 2020

Het uitzwaaien van de MVV spelersbus vanavond in Maastricht pic.twitter.com/08rURYxxK6 — John Kusters (@JohnKusters5) November 14, 2020

De aanmoedigingen leverden echter niets op. MVV ging met 2-0 onderuit bij Roda JC, na goals van Bakker en Alberg.

Bij Roda JC kwamen met Lambrix en Croux twee Belgen in actie. Voor MVV begon Arne Naudts aan de partij, Thibaut Van Acker viel op het uur in. Antwerp-huurling Lathouwers en Waem, die afgelopen zomer transfervrij overstapte van de Great Old, bleven op de bank bij het team van Darije Kalezic.