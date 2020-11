Aster Vranckx wordt opgeroepen voor belangrijke wedstrijd van de Belgische beloften tegen Bosnië en Herzegovina

Morgenavond speelt de Belgische U21 een belangrijke wedstrijd. In de kwalificatiegroep voor het EK spelen onze beloften thuis tegen Bosnië en Herzegovina. Ze zullen moeten winnen en Duitsland zal punten moeten laten liggen als ze zich nog willen kwalificeren.

De beloften zullen voor deze belangrijke wedstrijd kunnen rekenen op Aster Vranckx. De Royal Belgian FA heeft deze ochtend laten weten dat het goudhaantje van KV Mechelen wordt opgeroepen voor deze wedstrijd.

UPDATE: Aster Vranckx joined the U21 squad for the game against Bosnia & Herzegovina. #BIHBEL #U21EURO