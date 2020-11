Coaches houden hun hart vast in moeilijke tijden: "Vorige twee keer kreeg ik positieve gevallen terug ..."

Diverse ploegen in de Jupiler Pro League stuurden dezer weken opnieuw hun zonen uit naar de gekste uithoeken van de wereld. Onverantwoord in coronatijden of niet? De meningen zijn verdeeld, de coaches houden hun hart alvast vast.

De invalbeurt van nauwelijks drie minuten van Charles De Ketelaere voor de Rode Duivels tegen Zwitserland deed de wenkbrauwen fronsen. Of je iemand voor zo'n paar minuutjes nog eens in een extra bubbel moet opnemen?

Analisten waren niet tevreden en ook de de fans konden er moeilijk mee om. Philippe Clement had zich vooraf al ongerust gemaakt over de vele spelers die hij vanwege interlandverplichtingen moet missen. Temeer dat de voorbije keren tot wat leidde ...

Ongerustheid

"Vorige twee interlandperiodes kreeg ik mensen met corona terug, maar dat zijn hogere instanties die daarover beslissen. Daar kan ik zelf niks over zeggen of aan doen", is Clement toch wat bezorgd en ongerust met het zware programma dat er voor blauw-zwart nog zit aan te komen.

"Ik verlies opnieuw heel wat spelers, dus het wordt kijken op wat we kunnen werken deze weken. Maar ook zonder hen gaan we werk verrichten in defensief en offensief opzicht", aldus ook Hernan Losada. "Daarna zien we wel. Ik wil altijd de sterkste spelers opstellen, het is altijd wachten tot een dag voor de match om te weten wie er eventueel uit gaat met Covid-19 ..."