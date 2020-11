Peter Vandenbempt: "Die Final Four weggooien, zoals twee jaar geleden, dat gaat niet gebeuren

Zondag toonden de Rode Duivels dat ze ook een voorsprong kunnen verdedigen. De Engelsen drukten de Rode Duivels naar achter, maar de organisatie stond als een huis. Een gelijkspel tegen Denemarken volstaat woensdag voor een plekje in de Final Four van de Nations League.

Iets wat volgens Sporza-analist Peter Vandenbempt niet mag mislopen. "Die Final Four weggooien, zoals twee jaar geleden, gaat niet gebeuren. Dat zou onvergeeflijk zijn. Het zou een mooi toernooi zijn: Frankrijk heeft zich al geplaatst, Spanje of Duitsland gaat dat doen en Italië of Nederland."

Dat met name in de tweede helft het spel niet al te best was, is ook Vandenbempt niet ontgaan. "Als de Duivels spelen zoals zondag -slordig, veel balverlies, diep ingezakt, onhandig op de counter- , dan mag dat nog wel eens gezegd worden."

"Het is een verheugende vaststelling dat de Rode Duivels een helft lang hun eigen rechthoek hebben moeten verdedigen en daarin nauwelijks een kans weggaven. Dat is inderdaad een kostbare stap vooruit in het proces naar eventuele eindwinst op een groot toernooi."

Al verstaat Peter Vandenbempt onder groot toernooi niet de Nations League. "Als je deze generatie wil afrekenen als 'geslaagd' of 'niet geslaagd' op basis van een prijs, dan telt de Nations League toch niet mee. Voor de Rode Duivels zou dat het EK of WK zijn", besluit Vandenbempt.