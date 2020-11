Rampzalig boekjaar voor Zulte Waregem: bloedrode balans

Verschillende sectoren in de Belgische enomomie kreunen onder de coronacrisis en het voetbal is er daar een van. Zo heeft Standard dringend nood aan vers kapitaal en nu is er ook slecht nieuws voor Zulte Waregem.

Essevee zou volgens Het Laatste Nieuws een van de komende dagen naar buiten komen met de cijfers van het boekjaar 1 juli 2019 - 30 juni 2020. Het verlies zou volgens de krant 7,3 miljoen euro bedragen. Het coronavirus sloeg genadeloos hard toe tijdens de laatste maanden van dat boekjaar. Het is een van de hoofdredenen waarom de cijfers donkerrood kleuren. Dat en ook geen grote uitgaande transfers. Vorig boekjaar draaide Zulte Waregem een verlies van 2,9 miljoen euro. De club aan de Gaverbeek heeft betere tijden gekend, want ook sportief vallen de resultaten tegen.