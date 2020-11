Verdediger KRC Genk beste kopper in onze competitie en in top tien in Europees verband

Om zijn opmars in de competitie verder te zetten, kan KRC Genk rekenen op een ferme luchtmacht. En dan vooral op Jhon Lucumi, de Colombiaan die steevast zijn kopduels wint. Dat blijkt ook uit de cijfers van het International Centre for Sports Studies.

Het CIES komt af en toe wel met een rapport dat een interessant daglicht werpt over de prestaties van een aantal voetballers en dat is nu oook weer zo. Het heeft een ranking opgemaakt van de spelers in Europa die het hoogst aantal percentage gewonnen kopduels kunnen voorleggen.

Jhon Lumuci van KRC Genk komt in de Belgische competitie het best uit de verf, met 21 gewonnen kopduels op 24. Een ratio van 87,5%. Daarmee scoort hij niet enkel goed in België, maar ook over heel Europa. Hij is hiermee de achtste beste kopper uit Europa.

Kurt Zouma is de primus

Ook Olivier Deschacht bij Zulte Waregem (27 van de 34 duels gewonnen) en KVO-speler Arthur Theate (49 op 64 luchtduels gewonnen) beschikken over goede cijfers. Niemand in Europa doet echter beter dan Kurt Zouma van Chelsea, die 26 van de 27 kopduels won tot dusver en dus een ratio van 96,3% laat optekenen.