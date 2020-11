Deense bondscoach beseft dat een stunt nodig is: "Rode Duivels lijken soms een clubelftal van héél hoog niveau"

Kasper Hjulmand kan vanavond stunten met Denemarken. Een overwinning aan Den Dreef stuurt de Denen en niet de Rode Duivels naar de Final Four van de Nations League.

Kasper Hjulmand debuteerde als bondscoach van Denemarken met een nederlaag tegen de Rode Duivels. Vanavond kan hij echter revanche nemen. En het moet gezegd: Denemarken is op dreef.

Danish Dynamite verloor sinds die avond in Kopenhagen geen enkele wedstrijd meer. Bovendien spreekt het doelsaldo met 12-1 voor zich. "Maar we zullen pas na de wedstrijd in Leuven weten of we iets geleerd hebben van de nederlaag tegen België."

"Al klopt het dat we de jongste maanden goed bezig zijn", is Hjulmand tevreden over zijn selectie in Het Laatste Nieuws. "Maar de Rode Duivels zijn een geoliede machine. Ze lijken soms wel een clubelftal. En dan nog eentje van een héél hoog niveau."