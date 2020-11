Waanzinnig: 275 miljoen euro verlies voor Belgisch profvoetbal

Het zijn zeer moeilijke tijden die grote gevolgen met zich meebrengen. Het Belgisch voetbal ziet af en nu werden ook de vuurrode cijfers bekendgemaakt.

De Pro League heeft de cijfers van dit jaar vergeleken met die van vorig jaar. De BTW-aangiften van de clubs werden bekeken en de vaststelling was pijnlijk: het betaald voetbal genereerde 50% minder inkomsten in vergelijking met afgelopen jaar.

275 miljoen euro

Als we dit percentage omzetten in euro's, komen we uit op een inkomstenverlies van 275 miljoen euro. Een bedrag dat de komende periode wellicht zal toenemen doordat de vaste kosten behouden blijven en er van wedstrijdinkomsten nauwelijks sprake is.

De nabije toekomst

Aangezien scenario's met uitverkochte stadions nog helemaal niet in het vooruitzicht liggen, ziet de toekomst er allesbehalve rooskleurig uit. Er wordt verwacht dat er bijzonder veel clubs het moeilijk gaan krijgen om financieel te overleven.