🎥 Op z'n Zidanes! Phil Foden pakt uit met weergaloze balaanname, twee goals en een assist

Bij de Rode Duivels nam Youri Tielemans het commando in handen tegen Denemarken. In dezelfde poule was Phil Foden de uitblinker. Hij scoorde twee goals voor Engeland tegen IJsland en pakte uit met een geweldige actie.

Engeland speelde een veredelde oefenmatch tegen IJsland en had weinig moeite met het zwakke broertje van de groep. Phil Foden had zijn dag en dat hebben de vikings geweten. Al na 20 minuten bood de middenvelder van Manchester City Declan Rice de 1-0 aan en in de slotfase dikte hij de score nog aan tot 4-0 met twee goals. Tweemaal mooi binnen geplaatst met zijn linker. ✌️ | Phil Foden toont zijn waarde met twee doelpunten tegen IJsland! 🔥#ENGISL pic.twitter.com/mRvxB0CWMf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 18, 2020 Maar het hoogtepunt van zijn wedstrijd, in technisch opzicht dan, was misschien wel onderstaande balaanname. Theres a reason we call Iniesta the Spanish Foden pic.twitter.com/eeY1PDzabJ — Cam🤕 (@_camaza) November 18, 2020