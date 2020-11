Doodeerlijk Genk meldt overtreding zelf en komt er daardoor vanaf met een waarschuwing

Sinds juli van dit jaar moeten transfers in België eerst door het clearing department goedgekeurd worden vooraleer een tussenpersoon (lees: makelaar) betaald kan worden. Genk is de eerste club die daartegen zondigde, maar meldde de overtreding zelf.

Het gaat over de transfer van Jakub Piotrowski naar Fortuna Düsseldorf. Daarvoor betaalde Genk 14.460,01 euro aan de heer Pantak Przemyslaw, weet HBvL. Die had de transfer mee geregeld. Maar dat passeerde niet bij het clearing department en eigenlijk mocht die niet betaald worden, want hij was niet geregistreerd bij de KBVB.

Dat was hij wel in het seizoen 2019-2020 en Genk haalde tijdens zijn verdediging dan ook verzachtende omstandigheden aan. De KBVB ging daar deels in mee en ze kwamen er deze keer vanaf met een waarschuwing, ook omdat ze de overtreding zelf gemeld hadden.