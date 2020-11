🎥 Het overkomt niet alleen Thibaut Courtois, ook Bayer Leverkusen-doelman gaat gruwelijk de fout in: "Vandaag ben ik de idioot"

Het was zaterdagmiddag even verschieten voor Bayer Leverkusen. Vlak na rust ging doelman Lukas Hradecky gruwelijk de fout in met een knullig eigen doelpunt als gevolg. Uiteindelijk werd er met 1-2 gewonnen op het veld van Arminia Bielefeld.

Op het halfuur bracht Leon Bailey (ex-Genk) Bayer Leverkusen op voorsprong. Na rust leek er geen vuiltje aan de lucht, maar plots sloeg Leverkusen-doelman Lukas Hradecky aan het klungelen. De Fin dacht een simpele terugspeelbal te ontzetten, maar raakte daarbij de bal maar half. Een eigen doelpunt dat enorm doet denken aan de ongelukkige actie van Thibaut Courtois tegen Denemarken. 😱 | Arnaud Bodart was niet de enige doelman die vandaag de netten deed trillen. 🤦‍♂️#DSCB04 pic.twitter.com/zmivO67cde — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 21, 2020 Dragovic reddende engel Invaller Dragovic scoorde in de slotfase nog het winnende doelpunt voor Bayer Leverkusen. Hierdoor profiteert het van puntenverlies bij Bayern München. Het nadert in de rangschikking tot op één punt. Achteraf reageerde Hradecky aangeslagen: “Vandaag ben ik de idioot. Ik wilde de bal wegspelen, maar wat deden mijn voeten? Ik weet het niet. Bedankt Dragovic, hij heeft me vandaag geholpen met zijn winnende doelpunt.”