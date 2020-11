Belgisch talent komt helemaal aan de oppervlakte in Duitsland: "Mijn parcours heeft me doen groeien"

De jongeling Amadou Onana (19) is stilaan aan de oppervlakte aan het komen bij Hamburg in de Duitse tweede klasse. Hoog tijd voor een gesprek.

"Bij Hoffenheim ben ik zowel als atleet en als persoon beter geworden. Het was een ambitieuze club, maar ik zag er geen perspectief om te spelen. Daarom ben ik naar Hamburg gekomen."

"Hier bewijs ik dat ik wél speelminuten kan maken, al van het begin van het seizoen. Het is een club met veel historiek. Ik werk elke dag heel hard om het hier te maken."

"Mijn moeilijk parcours heeft me geholpen om sneller te groeien. Mijn opvoeding ook, maar ook de fysieke voorbereiding met mijn familie. Ik heb een goede entourage en mijn zus hoort ook bij mijn management en geeft me raad."

"Dat doelpunt in de beker tegen Dresden, mijn eerste profgoal, is en blijft een onvergetelijk moment - ook al was het jammer dat we verloren. Het was mijn allereerste profwedstrijd ook."