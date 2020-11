Einde van negen jaar durende hegemonie in Schotland? Gerrard en zijn Rangers nemen de macht over

Wat hebben de Italiaanse, Duitse en Schotse competitie met elkaar gemeen? Ze worden gedomineerd door één ploeg. Juventus, Bayern München en Celtic stapelden de landstitels op, maar in Schotland lijkt daar nu verandering in te komen.

De Schotse voetbalcompetitie wordt al decennialang gedomineerd door de twee topclubs uit Glasgow: Celtic en Rangers. Het is al van 1985 geleden dat er nog eens een andere club (Aberdeen) een titel pakte.

Celtic 9 seizoenen lang op nr 1

Groen-wit is sinds 2012 onafgebroken landskampioen, al heeft de jarenlange afwezigheid van de stadsrivaal daar ook iets mee te maken. In 2012 zakte Rangers weg naar de vierde afdeling, maar vier jaar later keerden ze terug. Tussen 2017 en 2020 (1x derde, 3x tweede) legden ze Celtic het vuur aan de schenen en 2021 lijkt het jaar van de kentering te worden.

Na 15 speeldagen telt Rangers elf punten meer dan Celtic (dat wel nog maar 13 matchen heeft gespeeld). Bovendien kunnen de manschappen van Steven Gerrard indrukwekkende statistieken voorleggen: 4 verliespunten, 41 goals voor en slechts 3 tegen. Rangers won met 4-0 van Aberdeen terwijl Celtic punten liet liggen tegen Hibernian: 2-2.

Het einde van een hegemonie die al negen seizoenen aan de gang is komt zo in zicht. De voorbije jaren deelden Belgen Jason Denayer, Dedryck Boyata, Charly Musonda Jr. en Boli Bolingoli mee in het succes van The Bhoys.