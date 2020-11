Dé sleutelspeler van KV Oostende: niemand begrijpt hem, maar hij organiseert een hele ploeg

Er werd deze zomer nogal lacherig gedaan over het transferbeleid van de nieuwe eigenaars van KV Oostende. Het leek op een allegaartje van overal bij elkaar gehaald. Er wordt nu wel niet meer gelachen, zeker niet met de verdediging. Bij KVO wijst iedereen naar één man: Jack Hendry.

"Als ik met hem spreek, begrijp ik er niets van", lachte coach Alexander Blessin onlangs nog met de zware Schotse tongval van de rijzige verdediger. We zaten zaterdag in de perstribune van KVO en hoorden hem ook constant aanwijzingen geven en kunnen Blessin wel begrijpen. Maar het moet toch zijn dat zijn maats snappen wat hij bedoelt.

Hoeveel keer de naam van de 25-jarige Schot zaterdag gevallen is, kunnen we niet precies zeggen, maar het was heel veel. Bij KVO duidt iedereen hem aan als belangrijkste speler van het geheel. Als je nog maar 13 doelpunten in 13 matchen geslikt hebt, zal er wel iets van aan zijn.

Hendry is een natuurlijke leider en "maakt de spelers naast hem beter", dixit Blessin. Arthur Theate (20) en Anton Tanghe (21) bevestigden dat gretig. Dat zij nu mee in de picture staan, is voor een groot deel te danken aan Hendry. Hij coacht en organiseert. Of vermaant: zoals Théo Ndicka een paar keer mocht ondervinden.

Bij Celtic Glasgow werd hij vorig seizoen afgeschreven. “Hij kan vooruit verdedigen, is snel én kopbalsterk. Met zijn 1m94 is hij bovendien een wapen op stilstaande fases. Je hebt veel kwaliteiten als je op je 23e wordt opgepikt door een club als Celtic", zegt executive president Gauthier Ganaye over hem. Ganaye dook er dan ook onmiddellijk op.

Hendry wordt gehuurd van Celtic, maar KVO heeft wel een aankoopoptie. Hoeveel die bedraagt is niet geweten, maar ze zullen er wel over nadenken. Celtic kocht hem voor 1,6 miljoen van Dundee, maar zijn marktwaarde bedraagt momenteel 800.000 euro. Met zijn 25 is hij niet te oud om later nog met een meerwaarde doorverkocht te worden.