Na twee maanden in België eindelijk het debuut voor Zweedse verdediger: "Of ik nerveus was?"

Normaal gezien zou hij pas deze winter landen in Mechelen, maar de club drong aan en kocht hem al in september. Nu maakte hij éindelijk zijn debuut.

Op 12 september zat Victor Wernersson al in de selectie van KV Mechelen tegen Oostende, maar mocht hij zijn debuut niet maken.

Daarna verdween hij zelfs twee maanden lang uit de selectie, om nu tegen Zulte Waregem wél zijn debuut te maken. "Ja, ik heb er lang moeten op wachten, maar dat was geen probleem. Ik ben gewoon blijven werken."

Mijn voorzetten? Die moeten nog veel beter

Kaboré verdween naar de bank, Sandy Walsh zo naar de rechterkant en zo mocht de Zweed op zijn favoriete linkse positie uitkomen. En hij deed het zeker niet slecht in wisselwerking met Nikola Storm: "Het was niet mijn beste wedstrijd. Mijn voorzetten? Die moeten nog veel beter."

"Misschien was ik wel een beetje nerveus, omdat het mijn eerste match was. Deze ervaring neem ik mee naar de toekomst. Ik wil op termijn ook offensief meer van waarde kunnen zijn. Het was een felbevochten overwinning, maar ik ben er wel blij mee."

Samenwerking met Storm

Het was meteen ook zijn vuurdoop in België: "De intensiteit ligt hoger dan in Zweden, dat is zeker. De omstandigheden en het veld waren niet ideaal, dit is een mooi debuut voor mij. Ik ben altijd klaar om te spelen, te groeien en me aan te passen."

Ook Nikola Storm zag dat het goed was op de linkerkant: "De samenwerking verliep zeker goed. Met de inbreng van Opare bij hen was het in de tweede helft meer werken dan in de eerste, maar de drie punten zijn het belangrijkste in een wedstrijd als deze."