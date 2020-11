'Kevin De Bruyne wil dat City sterkhouder van de nummer zeven uit de Premier League aantrekt'

Manchester City beleeft zijn meest moeizame competitiestart in jaren en dat moet ook Kevin De Bruyne zorgen baren. Dan is het al snel kijken richting mogelijke versterking. Die zou dan wel eens in het kamp van het verrassende Aston Villa gevonden kunnen worden.

Aston Villa staat na acht speeldagen op een mooie zevende plaats met vijftien punten. Dat zijn er overigens drie meer dan Man City. Vooral aanvoerder Jack Grealish maakt indruk bij Villa. In die acht wedstrijden kreeg Grealish al zes assists en vier doelpunten achter zijn naam. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. Volgens de Britse media zou ook Kevin De Bruyne er voorstander van zijn om Grealish te gaan halen en dringt hij hier mee op aan. Dat is niet in dovemansoren gevallen, want Guardiola zou het wel degelijk overwegen. 100 miljoen Dan zal Manchester City wel weer aardig wat centen op tafel moeten leggen. De waarde van Grealish wordt momenteel geschat op 100 miljoen Britse pond.