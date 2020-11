'Real Madrid aast op ploegmaat Lukaku': Isco kan omgekeerde weg bewandelen

Inter en Real Madrid staan woensdag tegenover elkaar in de Champions League. De kans is klein dat er een basisplaats is weggelegd voor Christian Eriksen, die niet in de bovenste schuif ligt bij Antonio Conte. Maar speelt hij volgend seizoen bij de tegenstander?

Volgens Sky Deutschland is de kans immers bestaande dat Eriksen naar Real Madrid trekt. De doorgaans goed ingelichte zender weet dat de eerste contacten al zijn gelegd en dat er mogelijk een ruildeal aan te pas komt. Al zal er wel nog serieus onderhandeld moeten worden. Real zou Eriksen willen ruilen voor Isco, die niet helemaal kan overtuigen bij de Koninklijke. De Deen kostte Inter zo'n 27 miljoen euro toen ze hem overnamen van Tottenham, maar zijn marktwaarde is - omdat hij geen basisspeler is - niet veel gestegen. Isco zou dan weer 60-70 miljoen moeten kosten. Er zal dus nog langs beide kanten water bij de wijn gedaan moeten worden.





Volg Inter Milaan - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (25/11).