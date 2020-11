Duchâtelet blikt terug op voetbalovernames: "Doet Standard het vandaag beter dan toen ik er voorzitter was?"

Roland Duchâtelet zal voor altijd gelinkt worden aan enkele mislukte voetbalovernames. De voormalige voorzitter van Standard betreurt zelf ook dat hij ooit in het wereldje is gestapt. "Een club kan je simpelweg niet controleren."

Roland Duchâtelet was ooit de voorzitter van STVV, maar had op zijn hoogtepunt een volledige voetbalportefeuille in handen. Zo was hij tegelijkertijd eigenaar van Standard, FC Carl Zeiss Jena, Charlton Athletic, AD Alcorcon en Ujpest FC.

“In het voetbal stappen was een dwaze beslissing”, blikt de zakenman terug in Het Laatste Nieuws. Het valt vooral op dat Duchâtelet bij de clubs nooit de populairste figuur is geweest bij de fans.

Het idee was hetzelfde als wat de mensen achter Manchester City en bij de clubs van Red Bull vandaag doen

“Voetbal is een emotioneel gebeuren. Vaak gaan fans zelf fake news verspreiden. En zo’n publieke opinie is niet meer om te keren eens de trein aan het bollen is. Maar gaat het intussen zoveel beter met Charlton? En doet Standard het vandaag beter dan toen ik er voorzitter was?”

Nochtans had Duchâtelet een plan met zijn voetbalimperium. “Het idee was hetzelfde als wat de mensen achter Manchester City en bij de clubs van Red Bull vandaag doen. Het was mijn bedoeling om door de schaalvoordelen elke club sterker te maken. Ik heb dat ook gedaan.”