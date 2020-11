Moeskroen pakt eerste zege van het seizoen na dramatische ommekeer

Cercle Brugge heeft een unieke kans laten liggen om naast Anderlecht te komen. Na een flauwe eerste helft kwam de Vereniging op voorsprong. Maar na het afkeuren van de 2-0 ging Moeskroen erop en erover.

Matchen om 17u op woensdag, het moet echt geen gewoonte worden. Het is al triestig zonder publiek, maar de spelers blijken ook niet echt geïnspireerd. Cercle Brugge - dat op gelijke hoogte met Anderlecht kon komen - en Moeskroen maakten er een gezapige bedoening van.

Flauwe eerste helft

De enige hoogtepunten kwamen van de Vereniging. Het waren er twee. Twee keer met Kévin Hoggas in een hoofdrol. Eerst lifte hij een bal tegen de paal, waarop Musaba een amper te missen mogelijkheid kreeg, maar onbesuisd naast schoot. Net voor rust loodste Ugbo hem richting Koffi, maar Hoggas besloot te zwak op de Henegouwse keeper.

Veel fouten, vier gele kaarten en irritant weinig goed spel, dat was zowat de samenvatting van de eerste helft. Het was op beide coaches hun gezicht af te lezen dat ze ook niet tevreden waren. Dan komt het erop aan wie tijdens de rust zijn ploeg het meest kan motiveren om toch maar dat extra stapje te zetten.

Mooie aanval

Dat leek Paul Clement te zijn, maar blijkbaar hadden die van Moeskroen ook naar hun nieuwe coach, Jorge Simao, geluisterd. De bezoekers kwamen beter in het spel en kwamen al eens in de buurt van Didillon. Een kinderhand is dezer dagen echter niet zo snel gevuld. Sinterklaas komt eraan en je verwacht toch wat meer.

Hoggas bood Ugbo nog eens een unieke kans aan op vrije trap, maar die liet het ook na om te scoren. Cercle had de enige kansen en verdiende de voorsprong wel. En toen besloot de Vereniging zijn mooiste aanval van de namiddag/avond op te zetten. Met Vitinho in een hoofdrol. Die vond Hoggas in de zestien en de Fransman lifte de bal over de verdediging zodat Musaba kon binnenkoppen. Even twijfel over buitenspel, maar geen sprake van.

Deksel-neus

Taravel leek de schaapjes op het droge te brengen, maar deze keer oordeelde de VAR de andere kant op. Cercle begon met vuur te spelen en dat is nooit een goed idee. De vingers werden dan ook verbrand. Bij een hoekschop verloor de ingevallen Omolo het kopduel van Gnohere en aan de tweede paal kopte Silvestre binnen.

En het werd zelfs nog erger: Lopes beging een fout op het absolute randje van de zestien. Ref Boterberg had de beelden nodig om te beslissen, maar Moeskroen kreeg een penalty. Gnohere zette die om en zo konden ze hun eerste zege van het seizoen smaken.